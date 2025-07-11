Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев рассказал, как ЦСКА планирует нейтрализовать Кордобу в матче за Суперкубок

Дивеев рассказал, как ЦСКА планирует нейтрализовать Кордобу в матче за Суперкубок
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался о самом опасном футболисте «Краснодара» в преддверии матча за Суперкубок России, который состоится в эту субботу, 12 июля. Он выделил колумбийского форварда Джона Кордобу. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Кого выделите из футболистов «Краснодара»?
— Больше всех забивают нападающие, значит, Кордобу. Мы с Рошей будем персонально играть против него. Он очень сильный и мощный, а также хорошо открывается за спину. Но с Кордобой мы играем не в первый раз, поэтому есть понимание, как действовать против него. То же самое можно сказать про любую другую линию «Краснодара», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
Кордоба — лучший, топ-сделка «Зенита» и скандал в «Сочи». Главное в РПЛ за неделю
Кордоба — лучший, топ-сделка «Зенита» и скандал в «Сочи». Главное в РПЛ за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android