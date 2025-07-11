Дивеев рассказал, как ЦСКА планирует нейтрализовать Кордобу в матче за Суперкубок

Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался о самом опасном футболисте «Краснодара» в преддверии матча за Суперкубок России, который состоится в эту субботу, 12 июля. Он выделил колумбийского форварда Джона Кордобу. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

— Кого выделите из футболистов «Краснодара»?

— Больше всех забивают нападающие, значит, Кордобу. Мы с Рошей будем персонально играть против него. Он очень сильный и мощный, а также хорошо открывается за спину. Но с Кордобой мы играем не в первый раз, поэтому есть понимание, как действовать против него. То же самое можно сказать про любую другую линию «Краснодара», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.