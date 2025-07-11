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Игорь Дивеев: нет большой разницы — играть в Москве или в Оренбурге на искусственном поле

Игорь Дивеев: нет большой разницы — играть в Москве или в Оренбурге на искусственном поле
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отреагировал на новости об исключении «Торпедо» из РПЛ и добавления «Оренбурга» в высший российский дивизион.

«Я слышал, что «Торпедо» исключили и добавили «Оренбург». Но нет большой разницы — играть в Москве или в Оренбурге на искусственном поле. Мы профессионалы и должны адаптироваться к любым условиям в плане газона и жары», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Ранее стало известно, что «Оренбург» был включён в состав участников Российской Премьер-Лиги следующего сезона, в то время как «Торпедо» из-за коррупционного скандала понижен в Pari Первую лигу.

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