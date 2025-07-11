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В РФС заявили, что не рассматривали возможный перенос старта РПЛ

В РФС заявили, что не рассматривали возможный перенос старта РПЛ
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что организация не рассматривала возможный перенос старта Российской Премьер-Лиги. Ранее «Оренбург» был принят в РПЛ вместо «Торпедо».

— Не рассматривался вариант переноса старта чемпионата России?
— Нет, — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, оренбуржцы вылетели из РПЛ по итогам кампании-2024/2025, заняв 15-е место в турнирной таблице. «Торпедо», соответственно, исключили из числа участников Российской Премьер-Лиги из-за коррупционного скандала. Новый сезон РПЛ стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го. Действующим чемпионом страны является «Краснодар».

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