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Тренер ЦСКА Челестини: мы изучили «Краснодар» досконально, знаем о них всё

Тренер ЦСКА Челестини: мы изучили «Краснодар» досконально, знаем о них всё
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Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о предстоящем матче за Суперкубок России с «Краснодаром». Встреча состоится 12 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это мой первый Суперкубок, но я играл очень много финалов как футболист и как тренер. Конечно, как Игорь [Дивеев] сказал, финал нужен, чтобы его выиграть. Мы работали две недели на предсезонных сборах очень плодотворно, качественно и мощно. У нас были товарищеские матчи, но их рассматривали через призму подготовки к Суперкубку. Для меня как для тренера очень важно качественно выступить и выиграть, чтобы одержать победу в первом турнире.

Мы, когда подписывали контракт с ЦСКА, понимали, что нам предстоит сыграть Суперкубок с «Краснодаром». С того момента мы начали углублённо изучать и сейчас знаем абсолютно всё о «Краснодаре». Мы их досконально изучили: атакующие и оборонительные стадии, переходы и стандарты», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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