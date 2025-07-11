Тренер ЦСКА Челестини: мы изучили «Краснодар» досконально, знаем о них всё

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о предстоящем матче за Суперкубок России с «Краснодаром». Встреча состоится 12 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это мой первый Суперкубок, но я играл очень много финалов как футболист и как тренер. Конечно, как Игорь [Дивеев] сказал, финал нужен, чтобы его выиграть. Мы работали две недели на предсезонных сборах очень плодотворно, качественно и мощно. У нас были товарищеские матчи, но их рассматривали через призму подготовки к Суперкубку. Для меня как для тренера очень важно качественно выступить и выиграть, чтобы одержать победу в первом турнире.

Мы, когда подписывали контракт с ЦСКА, понимали, что нам предстоит сыграть Суперкубок с «Краснодаром». С того момента мы начали углублённо изучать и сейчас знаем абсолютно всё о «Краснодаре». Мы их досконально изучили: атакующие и оборонительные стадии, переходы и стандарты», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.