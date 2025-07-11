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Погребняк: в РПЛ взяли того, кто больше достоин

Погребняк: в РПЛ взяли того, кто больше достоин
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на новость, что РФС решил вернуть в Российскую Премьер-Лигу «Оренбург». Екатеринбургский «Урал» также претендовал на свободный слот в РПЛ, который образовался после исключения из лиги «Торпедо», но РФС выбрал «Оренбург».

«Кто-то удивлён тому, что происходит? Я пока не до конца понимаю, чем руководствуется РФС. Кого-то исключают, кого-то поднимают. Такое происходит впервые в чемпионате России. Что я думаю про повышение «Оренбурга»? Кто больше достоин, того и взяли в РПЛ», — цитирует Павла Погребняка Metaratings.

Напомним, «Торпедо» исключили из РПЛ по причине попытки подкупа арбитра в прошлом сезоне ФНЛ.

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