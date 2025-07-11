В РФС узнали о попытке руководства «Торпедо» подкупить арбитра до окончания сезона ФНЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в организации узнали о попытке руководства «Торпедо» подкупить арбитра до окончания сезона ФНЛ. Ранее «Оренбург» был принят в РПЛ вместо «Торпедо».

— На основании чего принималось решение? Есть доказательства, что голоса принадлежат Скородумову и Перезве?

— Протокол допроса не использовался. Рапорт от судьи есть. Есть аудиозапись, подлинность которой он подтверждает и которую не опровергает клуб. Есть доказательства от правоохранительных органов, но они не могут разглашаться.

— Вы узнали об этом после первого предложения Перезве?

— Не думаю, что это имеет значение. Мы узнали до обращения в правоохранительные органы. До окончания сезона.

— Почему нельзя было провести расследование раньше?

— Такое расследование возможно в рамках уголовного дела. У РФС нет таких полномочий и инструментов, — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.