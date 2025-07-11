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Митрофанов объяснил, почему РФС не стал применять к «Торпедо» санкции в рамках ФНЛ

Митрофанов объяснил, почему РФС не стал применять к «Торпедо» санкции в рамках ФНЛ
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался об исключении московского «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги. По решению бюро исполкома, клуб продолжит выступать в Первой лиге.

— «Торпедо» в ФНЛ остаётся на втором месте. Почему никаких санкций в рамках ФНЛ?
— Санкция наложена за попытку организации договорного матча, который сам по себе не состоялся. Они попытались, были уверены, что подкупили судью. Наказание получили за своё правонарушение. Результат матча не пересматривался.

— Получается, попытка договорного матча не позволяет играть в РПЛ, но можно выступать в ФНЛ?
— Если бы «Торпедо» по результатам прошлого сезона остался членом Первой лиги и к нему бы применена санкция, то они бы оказались во Второй лиге.

— Почему нельзя было отправить сейчас во Вторую лигу?
— Для чего? Они исключены из состава участников соревнований, в которых оказались. Они бы могли лишиться профессионального статуса, если бы не подали заявление. У РФС точно нет задачи уничтожать клуб. Они получили наказание. «Торпедо» наказано не за договорной матч, а за попытку его организовать, — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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