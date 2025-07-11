В РФС рассказали, в каком случае пересмотрят результаты прошлого сезона Первой лиги

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, в каком случае пересмотрят результаты прошлого сезона Первой лиги. Напомним, «Торпедо» был исключён из РПЛ из-за коррупционного скандала, который возник на финише прошлого сезона во втором по силе российском дивизионе.

— Если следственный комитет докажет, что Головко брал деньги, то результат сезона ФНЛ будет пересмотрен?

— Это теоретически возможный вариант.

— «Торпедо» может быть по ходу сезона исключено из соревнований, если не только попытка, но и факт договорного матча будут доказаны?

— Скорее будет применено снятие очков, штраф и отстранение должностных лиц.

— Если будет доказан договорной матч с участием Головко, то «Торпедо» грозит максимум снятие 15 очков?

— Это будет решение КДК. Возможные санкции — штраф, запрет на футбольную деятельность конкретным людям, — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.