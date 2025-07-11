Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС рассказали, в каком случае пересмотрят результаты прошлого сезона Первой лиги

В РФС рассказали, в каком случае пересмотрят результаты прошлого сезона Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, в каком случае пересмотрят результаты прошлого сезона Первой лиги. Напомним, «Торпедо» был исключён из РПЛ из-за коррупционного скандала, который возник на финише прошлого сезона во втором по силе российском дивизионе.

— Если следственный комитет докажет, что Головко брал деньги, то результат сезона ФНЛ будет пересмотрен?
— Это теоретически возможный вариант.

— «Торпедо» может быть по ходу сезона исключено из соревнований, если не только попытка, но и факт договорного матча будут доказаны?
— Скорее будет применено снятие очков, штраф и отстранение должностных лиц.

— Если будет доказан договорной матч с участием Головко, то «Торпедо» грозит максимум снятие 15 очков?
— Это будет решение КДК. Возможные санкции — штраф, запрет на футбольную деятельность конкретным людям, — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Митрофанов объяснил, почему РФС не стал применять к «Торпедо» санкции в рамках ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android