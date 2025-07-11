Митрофанов: «Оренбург» отказался бы участвовать в РПЛ, не будь он уверен в своих силах

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о готовности «Оренбурга» к новому сезону чемпионата России. В пятницу, 11 июля, бюро исполкома РФС приняло решение включить клуб из Оренбурга в состав участников РПЛ сезона-2025/2026.

— «Оренбург» может войти в сезон как мальчики для битья. Команда комплектовалась под один чемпионат, а в итоге начинают в другом. Нет ли у вас опасений?

— Думаю, что все об этом переживают. Если бы у них не было уверенности в своих силах, то они бы отказались. Такие примеры были, — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме Митрофанов объяснил, почему РФС не стал применять к «Торпедо» санкции в рамках ФНЛ

Самые титулованные футбольные клубы России: