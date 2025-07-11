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Фабио Челестини: чак-чак очень вкусный, но с ним нужно поосторожнее — там много сахара

Фабио Челестини: чак-чак очень вкусный, но с ним нужно поосторожнее — там много сахара
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Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини поделился впечатлениями от национального татарского и башкирского блюда чак-чак. Он попробовал его после прилёта в Казань, где пройдёт Суперкубок России.

— Во время встречи после самолёта вы попробовали чак-чак. Понравилось ли вам?
— Понятно, что мы приехали сюда ради футбола. Но, помимо футбола, ты изучаешь другие культуры и проникаешь традиции. Было очень здорово увидеть людей в национальных одеждах и колорите, а также попробовать национальное блюдо. Оно очень вкусное, но очень сладкое. С этим нужно поосторожнее — там много сахара, — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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