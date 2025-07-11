Губерниев выделил главные интриги предстоящего сезона РПЛ

Известный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о предстоящем сезоне РПЛ. Он выделил главные интриги грядущего футбольного цикла в России.

«Что касается всего чемпионата — ну, понятно, что здесь особняком стоят вопросы. Сможет ли «Краснодар» повторить, сможет ли ЦСКА с новым тренером упрочить? Сможет ли «Зенит» забыть обо всех своих проблемах и выйти на новый уровень? Этого ждут в год 100-летия клуба. Сможет ли «Динамо» с Карпиным реализовать себя и спустя 50 лет после последнего триумфа в чемпионате СССР выиграть ещё одну, новую медаль в чемпионате России? Вернётся ли «Спартак» к своим осенним кондициям? Как будут дебютанты себя чувствовать? Наш футбол прекрасен, даже в режиме отстранения. Хотя, конечно, с оглядкой на судейство ты понимаешь, что в уровне мастерства надо прибавлять, и усиленно», — цитирует Губерниева «Советский спорт».

В минувшем сезоне чемпионом страны стал «Краснодар», прервав шестилетнюю гегемонию «Зенита» в РПЛ. Этот трофей стал первым в истории южного клуба.