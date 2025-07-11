Губерниев обозначил фаворита Суперкубка России

Известный телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России. В субботу, 12 июля, состоится игра за трофей, в которой встретятся «Краснодар» и ПФК ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Впереди нас ждёт и Суперкубок. Мне кажется, что ЦСКА — фаворит тем не менее. Но я очень жду от «Краснодара» возможность, скажем так, сначала взять корону, а потом её удержать, потому что добыть второй трофей — тоже было бы очень ценным для города. Это будет очень хороший матч, поэтому я жду с огромным нетерпением и желаю удачи обеим командам», — цитирует Губерниева «Советский спорт».