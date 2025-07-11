Щенсны: мой психологический портрет — как у Джордана, Федерера и Вудса

Польский вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны высказался по поводу своего менталитета как спортсмена, сравнив себя с легендарным гольфистом Тайгером Вудсом, шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом и 20-кратным чемпионом турниром «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Роджером Федерером.

«Что я чувствую, когда ухожу на перерыв после своей ошибки в первом тайме? Ничего. Не чувствую какую-то неловкость или смущение. Я психопат в этом плане. В жизни бывает так: первая ошибка причиняет боль, потом вторая, третья, а после пары десятков у тебя вырабатывается иммунитет к любому стрессу, который может появиться от неверных решений. Я понял, что я психопат, когда научился полностью отключать свои эмоции во время матча. Думаю, это случилось примерно пару лет назад.

Но я психопат только как спортсмен. В повседневной жизни я не такой. Во многих спортсменах, которыми я восхищался, было много качеств психопата: Тайгер Вудс, Майкл Джордан… Роджер Федерер мне также симпатичен, но он, скажем прямо, такой холодный ублюдок, что эмоций не видно. Их психологический портрет очень похож с моим», — приводит слова Щенсного издание Kanal Sportowy.