В РФС ответили на мнения о возвращении «Оренбурга» в РПЛ в интересах «Зенита»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отреагировал на мнение о том, что возвращении «Оренбурга» в РПЛ в интересах «Зенита». Клуб вернули в высший дивизион после исключения «Торпедо».

— Возвращение «Оренбурга» делается под «Зенит». Как вам такая конспирология?

— Я сторонникам подобных теорий предложил бы алюминиевые шапочки… Или спросить «Черноморец», почему они не построили или не договорились об аренде стадиона. Есть категория людей, которые привыкли жить в теории заговора.

— Если «Зенит» наберёт 12 очков в матчах с «Сочи» и «Оренбургом», будет пристальное внимание к этим встречам?

— Мы за то, чтобы никто не мог оказывать противоправное влияние на результаты матчей. Если по каким-либо матчам возникнут вопросы, например, в части судейства, то есть ЭСК, куда клубы, а с нового сезона и глава РПЛ, могут обратиться, — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.