Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС ответили на мнения о возвращении «Оренбурга» в РПЛ в интересах «Зенита»

В РФС ответили на мнения о возвращении «Оренбурга» в РПЛ в интересах «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов отреагировал на мнение о том, что возвращении «Оренбурга» в РПЛ в интересах «Зенита». Клуб вернули в высший дивизион после исключения «Торпедо».

— Возвращение «Оренбурга» делается под «Зенит». Как вам такая конспирология?
— Я сторонникам подобных теорий предложил бы алюминиевые шапочки… Или спросить «Черноморец», почему они не построили или не договорились об аренде стадиона. Есть категория людей, которые привыкли жить в теории заговора.

— Если «Зенит» наберёт 12 очков в матчах с «Сочи» и «Оренбургом», будет пристальное внимание к этим встречам?
— Мы за то, чтобы никто не мог оказывать противоправное влияние на результаты матчей. Если по каким-либо матчам возникнут вопросы, например, в части судейства, то есть ЭСК, куда клубы, а с нового сезона и глава РПЛ, могут обратиться, — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Кошмар РФС завершён возвращением «Оренбурга» в РПЛ. Сложное, плохое, но объяснимое решение
Кошмар РФС завершён возвращением «Оренбурга» в РПЛ. Сложное, плохое, но объяснимое решение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android