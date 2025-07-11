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В РФС высказались о готовности «Урала» обратиться в CAS после возвращения «Оренбурга»

В РФС высказались о готовности «Урала» обратиться в CAS после возвращения «Оренбурга»
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал информацию, что «Урал» готов обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае, если ему не предоставят возможности сыграть стыковой матч с «Оренбургом» за право выступать в РПЛ вместо исключённого «Торпедо».

— Урал готов пойти в CAS.
— У каждого руководителя и клуба есть такое право. Я не вижу нарушений. Теоретически они могут оспорить это решение? Вопрос проведения стыкового матча между «Уралом» и «Оренбургом» не рассматривался, – передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В пятницу, 11 июля, бюро исполкома РФС приняло решение включить клуб из Оренбурга в состав участников РПЛ сезона-2025/2026.

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