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Митрофанов: Каманцев вывел коррупционеров на чистую воду, лидер в борьбе за чистоту игры

Митрофанов: Каманцев вывел коррупционеров на чистую воду, лидер в борьбе за чистоту игры
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о председателе судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павле Каманцеве в контексте скандала с исключением «Торпедо» из РПЛ.

— Сейчас есть информация о судьях и ещё одном клубе, где схожая история с «Торпедо». Какова ответственность Каманцева во всём происходящем?
— Павел Юрьевич является лидером по наведению порядка в судействе и в борьбе за чистоту игры. Вывел коррупционеров на чистую воду. Вы предлагаете его за это наказывать?

— Говорят, что один из методов Каманцева — продвижение коллег, которые стучат на коллег.
— Судьи продвигаются по карьерной лестнице исключительно исходя из рейтинга, который ведёт департамент судейства, – передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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