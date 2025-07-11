В РФС прокомментировали слухи о разбирательстве в отношении ещё одного клуба

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов ответил, является ли правдой, что РФС проводит расследование в отношении ещё одного клуба, помимо «Торпедо».

— Есть ещё один клуб, кроме «Торпедо», в отношении которого проводится разбирательство? Правда, что РФС проводит расследование?

— РФС в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами коммуницирует по делам, которые вызывают вопросы. Идёт большая работа. В случае с «Торпедо» попытки оказывать противоправное влияние на результат матчей делались открыто, нагло и с ощущением безнаказанности.

— Как будет действовать РФС в случае, если по ходу сезона будет обнаружена вторая команда, о которой пишут в СМИ?

— Если будет достаточно доказательств, будет возбуждено дисциплинарное дело. Есть три санкции — штраф, снятие очков, исключение из числа участников соревнований. Всё то же самое, — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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