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Митрофанов: информация об отстранении других судей – фантазия, у меня нет таких сведений

Митрофанов: информация об отстранении других судей – фантазия, у меня нет таких сведений
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов ответил на вопрос об отстранении арбитров, которые судили матчи «Торпедо» и были замешаны в организации договорных встреч.

— Есть ли ещё информация о судьях, которые отстранены? В телеграм-каналах писалось о большом количестве арбитров, которые были получены в рамках сотрудничества Скородумова со следствием.
— Информация об отстранении большого количества судей — это фантазия. У меня нет таких сведений, – передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее появлялась информация, что бывший генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов, находящийся под стражей, в беседе с силовыми структурами Российской Федерации назвал фамилии 12 судей, которые получили от него взятку для влияния на результаты матчей команды.

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