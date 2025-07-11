Митрофанов: информация об отстранении других судей – фантазия, у меня нет таких сведений

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов ответил на вопрос об отстранении арбитров, которые судили матчи «Торпедо» и были замешаны в организации договорных встреч.

— Есть ли ещё информация о судьях, которые отстранены? В телеграм-каналах писалось о большом количестве арбитров, которые были получены в рамках сотрудничества Скородумова со следствием.

— Информация об отстранении большого количества судей — это фантазия. У меня нет таких сведений, – передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее появлялась информация, что бывший генеральный директор «Торпедо» Валерий Скородумов, находящийся под стражей, в беседе с силовыми структурами Российской Федерации назвал фамилии 12 судей, которые получили от него взятку для влияния на результаты матчей команды.