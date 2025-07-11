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Вингер Химми Марин стал игроком «Крыльев Советов»

Вингер Химми Марин стал игроком «Крыльев Советов»
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«Крылья Советов» в телеграм-канале объявили о подписании контракта с 27-летним крайним нападающим Химми Марином. Трудовое соглашение с коста-риканским футболистом рассчитано на три года. Он присоединился к самарскому клубу в качестве свободного агента.

Последним клубом Марина был «Оренбург», за который он выступал с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 89 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 600 тыс.

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