В РФС высказались о высокой концентрации проблем в российском футболе

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, почему в российском футболе произошло так много скандальных событий за последнее время.

— Почему столько проблем вскрылось в последние год-полтора? Случайность или закономерность?

— Здесь надо отталкиваться от другого. Я переживаю за то, что это происходит. Но это происходило и до. Наша задача – создать систему, когда мы минимизируем неправомерные действия. Мы накапливаем информацию, создаём механизмы, которые препятствуют нарушениям, вскрываем нарывы. Происходящее оцениваю скорее как позитивную динамику по вскрытию этих нарывов. Скандалы не в российском футболе, а конкретные клубы совершили конкретные действия. Много кейсов подряд? Мы работаем, это показатель нашей работы – по выявлению противоправной деятельности, – передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, что за это лето произошло банкротство и расформирование «Химок» и исключение из РПЛ «Торпедо». Кроме этого, драка Фёдора Смолова в «Кофемании» и возможная дисквалификация Владимира Писарского из-за ставок.