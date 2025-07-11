Sport.es: Флик лично сообщил тер Штегену, что немец больше не основной вратарь «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик провёл беседу с вратарём сине-гранатовых Марк-Андре тер Штегеном, в ходе которой сообщил соотечественнику, что он больше не является основным голкипером команды. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Флик ясно дал понять тер Штегену, что подписание нынешним летом вратаря Жоана Гарсии — стратегическое решение. 24-летний футболист пользуется полным доверием тренерского штаба и спортивного руководства. При этом Флик призвал немца не уходить из клуба, а бороться за место в стартовом составе.

Подчёркивается, «Барселона» с уважением отнесётся к любому решению, принятому тер Штегеном, в том числе, если он изъявит желание покинуть «блауграну».

33-летний вратарь выступает за каталонский клуб с лета 2014 года. За этот период он принял участие в 422 матчах во всех турнирах, в 175 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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