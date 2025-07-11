Митрофанов рассказал о расследовании РФС по словам главы Самарской области Федорищева

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов ответил на вопрос о различиях скандалов в самарских «Крыльях Советов» и московского «Торпедо».

— Чем отличается история «Торпедо» от самарского дела со словами Федорищева?

— Там идёт расследование. Оно точно приведёт к определённым последствиям для отдельных физических лиц. Следствие всё установит, — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, что в декабре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил в прокуратуру просьбу проверить решения по государственному финансированию футбола при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, а также связанные с «Крыльями Советов» сделки агентов Павла Андреева и Марко Трабукки.