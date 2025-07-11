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Игрок «Реала» Асенсио обратился к болельщикам после неудачной игры на клубном ЧМ

Игрок «Реала» Асенсио обратился к болельщикам после неудачной игры на клубном ЧМ
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Центральный защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио в своём аккаунте в социальной сети опубликовал сообщение после вылета «сливочных» с клубного чемпионата мира. Напомним, 22-летний футболист был удалён в матче группового этапа с «Пачукой» (3:1), а также допустил результативную ошибку во встрече полуфинала соревнования с «ПСЖ» (4:0).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Беллингем – 35'     2:0 Гюлер – 43'     3:0 Вальверде – 70'     3:1 Монтьель – 80'    
Удаления: Асенсио – 7' / нет
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

«Мадридисты, сезон, в котором я исполнил свою мечту стать частью лучшего клуба в мире, заканчивается не так хорошо, как я хотел. Есть ощущение, что я ещё не понял все новые требования, но теперь нужно отвлечься и перезагрузиться. Считаю дни до возвращения на «Бернабеу», — написал Асенсио.

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