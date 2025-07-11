Игрок «Реала» Асенсио обратился к болельщикам после неудачной игры на клубном ЧМ

Центральный защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио в своём аккаунте в социальной сети опубликовал сообщение после вылета «сливочных» с клубного чемпионата мира. Напомним, 22-летний футболист был удалён в матче группового этапа с «Пачукой» (3:1), а также допустил результативную ошибку во встрече полуфинала соревнования с «ПСЖ» (4:0).

«Мадридисты, сезон, в котором я исполнил свою мечту стать частью лучшего клуба в мире, заканчивается не так хорошо, как я хотел. Есть ощущение, что я ещё не понял все новые требования, но теперь нужно отвлечься и перезагрузиться. Считаю дни до возвращения на «Бернабеу», — написал Асенсио.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: