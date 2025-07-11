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Мурад Мусаев раскрыл, скольких игроков «Краснодар» хочет купить этим летом

Мурад Мусаев раскрыл, скольких игроков «Краснодар» хочет купить этим летом
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, скольких игроков клуб планирует приобрести в текущее летнее трансферное окно. Ранее состав «быков» пополнили защитники Жубал и Виталий Стежко, а также нападающий Густаво Фуртадо.

«Мы ещё не закончили комплектование. Ожидаем, что 2–3 футболиста очень хорошего уровня добавятся», — заявил Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, чёрно-зелёные завоевали золото российского первенства, обыграв в матче 30-го тура московское «Динамо» (3:0) на домашней арене. Для «Краснодара» этот титул является первым в истории.

В матче за Суперкубок России «Краснодар» встретится с ЦСКА. Игра пройдёт 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена». Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026-го.

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