Полузащитник «Краснодара» Сперцян высказался о своём будущем

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своём будущем. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку от «Аякса», «Лацио».

— Что с вашим будущем?

— Всё может быть. Сейчас я игрок «Краснодара» и готовлюсь к новому сезону. Пишут уже три года про интерес, я не обращаю внимание. Что будет, то и будет, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ Эдуард принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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