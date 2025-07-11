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Полузащитник «Краснодара» Сперцян высказался о своём будущем

Полузащитник «Краснодара» Сперцян высказался о своём будущем
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своём будущем. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку от «Аякса», «Лацио».

— Что с вашим будущем?
— Всё может быть. Сейчас я игрок «Краснодара» и готовлюсь к новому сезону. Пишут уже три года про интерес, я не обращаю внимание. Что будет, то и будет, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ Эдуард принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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