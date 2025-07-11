Мурад Мусаев: не думаю, что смена тренера в ЦСКА станет элементом неожиданности для нас

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России, в котором «быки» сыграют с ЦСКА. Игра пройдёт 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена».

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Суперкубок России — большой праздник. Мы помним, как был организован матч в прошлом году в Волгограде. Для нас это большая возможность заработать трофей. Интересный соперник, который играет в хороший футбол. Не думаю, что смена тренера в ЦСКА станет элементом неожиданности. По товарищеским матчам ЦСКА мы понимаем, в какой футбол хочет играть новый тренер. Будет это плюсом или минусом узнаем только после матча», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, армейцы в новом сезоне будут выступать под руководством Фабио Челестини, сменившего на посту главного тренера Марко Николича.