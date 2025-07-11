Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев: не думаю, что смена тренера в ЦСКА станет элементом неожиданности для нас

Мурад Мусаев: не думаю, что смена тренера в ЦСКА станет элементом неожиданности для нас
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России, в котором «быки» сыграют с ЦСКА. Игра пройдёт 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена».

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Суперкубок России — большой праздник. Мы помним, как был организован матч в прошлом году в Волгограде. Для нас это большая возможность заработать трофей. Интересный соперник, который играет в хороший футбол. Не думаю, что смена тренера в ЦСКА станет элементом неожиданности. По товарищеским матчам ЦСКА мы понимаем, в какой футбол хочет играть новый тренер. Будет это плюсом или минусом узнаем только после матча», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, армейцы в новом сезоне будут выступать под руководством Фабио Челестини, сменившего на посту главного тренера Марко Николича.

Материалы по теме
Мурад Мусаев раскрыл, скольких игроков «Краснодар» хочет купить этим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android