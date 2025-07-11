Тренер «Краснодара» Мусаев отреагировал на возможное открытие аэропорта в Геленджике

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, облегчит ли открытие аэропорта в Геленджике проблемы с логистикой для чемпионов России.

— Были новости, что в Геленджике открыли аэропорт. Станет ли проще?

— Вчера от базы до аэропорта Ставрополя мы ехали четыре с половиной часа. В обычный день от нашей базы до аэропорта Геленджика ехать где-то два с половиной часа. Но сейчас вся страна едет на море, что может стать проблемой. Нужно время, чтобы заработал этот аэропорт в полную мощь. Даже если так получится и мы выиграем полтора часа, будет отлично, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.