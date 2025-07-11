Главный тренер «Краснодара» Мусаев высказался о новичках команды

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился информацией о состоянии новичков команды Густаво Фуртадо, Виталия Стежко и Жубала в преддверии матча Суперкубка России с ЦСКА (12 июля).

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Густаво Фуртадо готов играть, у него было небольшое повреждение. Он пропустил игру с Махачкалой, но сыграл 45 минут с «Ростовом». Он очень мотивирован, у него стопроцентная самоотдача на поле. Большая вероятность, что завтра мы увидим его в игре.

Виталий Стежко – наш воспитанник, который провёл хороший сезон в «Черноморце». У него большая мотивация и самоотдача, однако в центре обороны есть Коста и Тормена. Трансфером Стежко мы усилили конкуренцию, что и хотели сделать.

Пришёл также Жубал, который был капитаном «Осера». Хорошая конкуренция пойдёт всем на пользу», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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