Эдуард Сперцян — о жаре в Казани: вы не были в Краснодаре

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о предстоящем матче за Суперкубок России, в котором «быки» сыграют с ЦСКА, а также о ответил на вопрос о жаркой погоде в Казани, где 12 июля состоится игра.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

— Ждём матч с нетерпением. Ещё одна цель, задача и наша мечта. Ждём, чтобы матч начался как можно скорее.



— Будет ли проблемой жара?

— Вы просто не были в Краснодаре.

— Раньше «Краснодар» называли некубковой командой. Как сейчас?

— После такого сезона у команды появилась уверенность. Мы хорошо сделали свою работу на сборах, никаких плохих мыслей нет. Мы выйдем с одной задачей — побеждать. Команда очень хорошо себя чувствует, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.