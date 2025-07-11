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Эдуард Сперцян — о жаре в Казани: вы не были в Краснодаре

Эдуард Сперцян — о жаре в Казани: вы не были в Краснодаре
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Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о предстоящем матче за Суперкубок России, в котором «быки» сыграют с ЦСКА, а также о ответил на вопрос о жаркой погоде в Казани, где 12 июля состоится игра.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Ждём матч с нетерпением. Ещё одна цель, задача и наша мечта. Ждём, чтобы матч начался как можно скорее.

— Будет ли проблемой жара?
— Вы просто не были в Краснодаре.
— Раньше «Краснодар» называли некубковой командой. Как сейчас?
— После такого сезона у команды появилась уверенность. Мы хорошо сделали свою работу на сборах, никаких плохих мыслей нет. Мы выйдем с одной задачей — побеждать. Команда очень хорошо себя чувствует, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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