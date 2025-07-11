Мурад Мусаев — о жаре во время Суперкубка: легко не будет никому, вряд ли это будет плюсом

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, станет ли проблемой жаркая погода во время матча Суперкубка России с московским ЦСКА, который состоится в субботу, 12 июля.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

— В день матча ожидается до +34 градусов. Будет ли это проблемой?

— Мы тренируемся всю неделю в плюс-минус такую погоду. Легко не будет никому, вряд ли это будет плюсом. Но хочется, чтобы игра была на высоких скоростях, ведь матч начнётся вечером, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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