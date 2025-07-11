Агент защитника «Зенита» Сантоса исключил возвращение игрока в Бразилию

Агент Тияго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал о вероятности возвращения игрока в Бразилию. Представитель футболиста не верит в такое развитие событий.

— Была информация, что Дуглас Сантос может перейти в «Крузейро». Действительно ли это так?

— Возможно, «Крузейро» хочет. Но этого недостаточно для перехода. Я не верю, что Дуглас вернётся в какой-либо клуб из Бразилии, — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Дугласу Сантосу 30 лет, за сине-бело-голубых бразилец выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере бразильский защитник играл за такие команды, как «Гамбург», «Атлетико Минейро», «Удинезе», «Гранада» и «Наутико Ресифи».