Александр Мостовой: нет никакой логики в возвращении «Оренбурга» в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость, что РФС решил вернуть в Российскую Премьер-Лигу «Оренбург». Екатеринбургский «Урал» также претендовал на свободный слот в РПЛ, который образовался после исключения из лиги «Торпедо», но РФС выбрал «Оренбург».

«Я не вижу никакой логики в возвращении «Оренбурга» в РПЛ, потому что команда вылетела по спортивному принципу в Первую лигу. Клуб не должен был рассматриваться вообще. Поэтому шанс должен был появиться у других клубов. Тот же «Урал» играл в стыковых матчах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, московское «Торпедо» исключили из лиги по причине попытки подкупа арбитра в прошлом сезоне ФНЛ.