В «Реале» задумались о необходимости покупки защитника после разгрома от «ПСЖ» — Marca

Руководство мадридского «Реала» обдумывает вариант с приобретением центрального защитника после разгромного поражения в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4). В этой игре результативные ошибки совершили защитники «сливочных» Рауль Асенсио и Антонио Рюдигер. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, на текущий момент боссов «Реала» убеждает игра только Дина Хёйсена, который перешёл в клуб нынешним летом. В последние дни испанский гранд возобновил интерес к центральному защитнику «Ливерпуля» Ибраиме Конате, однако мерсисайдцы могут отказаться от его продажи.

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