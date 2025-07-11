В «Реале» задумались о необходимости покупки защитника после разгрома от «ПСЖ» — Marca
Поделиться
Руководство мадридского «Реала» обдумывает вариант с приобретением центрального защитника после разгромного поражения в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4). В этой игре результативные ошибки совершили защитники «сливочных» Рауль Асенсио и Антонио Рюдигер. Об этом сообщает Marca.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6' 2:0 Дембеле – 9' 3:0 Руис – 24' 4:0 Рамуш – 87'
По информации источника, на текущий момент боссов «Реала» убеждает игра только Дина Хёйсена, который перешёл в клуб нынешним летом. В последние дни испанский гранд возобновил интерес к центральному защитнику «Ливерпуля» Ибраиме Конате, однако мерсисайдцы могут отказаться от его продажи.
Материалы по теме
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
Комментарии
- 11 июля 2025
-
19:33
-
19:29
-
19:15
-
19:13
-
19:10
-
19:00
-
19:00
-
18:53
-
18:50
-
18:30
-
18:27
-
18:26
-
18:23
-
18:18
-
18:14
-
18:11
-
18:08
-
18:06
-
18:05
-
17:58
-
17:58
-
17:53
-
17:51
-
17:48
-
17:43
-
17:41
-
17:40
-
17:38
-
17:36
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:15