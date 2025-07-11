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В «Реале» задумались о необходимости покупки защитника после разгрома от «ПСЖ» — Marca

В «Реале» задумались о необходимости покупки защитника после разгрома от «ПСЖ» — Marca
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Руководство мадридского «Реала» обдумывает вариант с приобретением центрального защитника после разгромного поражения в полуфинальном матче клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:4). В этой игре результативные ошибки совершили защитники «сливочных» Рауль Асенсио и Антонио Рюдигер. Об этом сообщает Marca.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    

По информации источника, на текущий момент боссов «Реала» убеждает игра только Дина Хёйсена, который перешёл в клуб нынешним летом. В последние дни испанский гранд возобновил интерес к центральному защитнику «Ливерпуля» Ибраиме Конате, однако мерсисайдцы могут отказаться от его продажи.

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