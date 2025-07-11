На матче за Суперкубок России ожидается аншлаг — источник

На игру за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА в Казани уже реализовано более 35 тыс. билетов, максимальное количество зрителей на стадионе с учётом ограничений составляет 39 тыс. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на неназванного организатора встречи. Игра пройдёт 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Начало — в 18:00 мск.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«На матч за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА в Казани уже реализовано более 35 тыс. билетов, максимальное количество зрителей на стадионе с учётом ограничений составляет 39 тыс.», — приводит слова организатора игры источник.

Напомним, «Краснодар» выиграл РПЛ по итогам минувшего сезона, а ЦСКА стал обладателем Фонбет Кубка России.