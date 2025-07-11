Стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с «Родиной»

Сегодня, 11 июля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московские «Спартак» и «Родина». Команды будут выступать на тренировочной базе «Спартака» в Тарасовке. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Кузнецов, Гузиев, Мангаш, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Массалыга, Высоченко.
«Спартак» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Деяна Станковича набрала 57 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Краснодар» (67). «Родина» финишировала на седьмом месте в Первой лиге, заработав 50 очков за 34 игры. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика» (69).
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