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Стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с «Родиной»

Стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с «Родиной»
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Сегодня, 11 июля, состоится контрольный матч, в котором встретятся московские «Спартак» и «Родина». Команды будут выступать на тренировочной базе «Спартака» в Тарасовке. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1-й тайм
1 : 0
Родина
Москва, Россия
1:0 Зорин – 7'    

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Кузнецов, Гузиев, Мангаш, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Массалыга, Высоченко.

«Спартак» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Деяна Станковича набрала 57 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Краснодар» (67). «Родина» финишировала на седьмом месте в Первой лиге, заработав 50 очков за 34 игры. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика» (69).

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