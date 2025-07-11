Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, какие позиции команде нужно усилить

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал позиции, которые его команде нужно усилить.

— Ждёте усиления состава?

— Хотели бы приобрести игрока в центр поля и в группу атаки. Также возможно, что один-двое футболистов покинут «Краснодар». Пока с трансферами сложно в то время, в какое мы живём, но клуб всё делает, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в субботу, 12 июля, состоится матч Суперкубка России, в котором «Краснодар» встретится с ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

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