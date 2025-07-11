Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, какие позиции команде нужно усилить

Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, какие позиции команде нужно усилить
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал позиции, которые его команде нужно усилить.

— Ждёте усиления состава?
— Хотели бы приобрести игрока в центр поля и в группу атаки. Также возможно, что один-двое футболистов покинут «Краснодар». Пока с трансферами сложно в то время, в какое мы живём, но клуб всё делает, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, в субботу, 12 июля, состоится матч Суперкубка России, в котором «Краснодар» встретится с ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Материалы по теме
Мурад Мусаев — о жаре во время Суперкубка: легко не будет никому, вряд ли это будет плюсом

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android