Мурад Мусаев — о будущем Сперцяна: хотел бы, чтобы Эдуард был нашим Джеррардом или Тотти

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из клуб.

— С тренерской точки зрения Сперцян перерос РПЛ? Пора ему сделать шаг вперёд?

— С тренерской точки зрения я бы хотел, чтобы Эдуард Сперцян был нашим Стивеном Джерардом или Франческо Тотти, который проведёт всю карьеру в «Краснодаре», будет капитаном и выиграет титулы, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ Эдуард принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.