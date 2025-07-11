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Мурад Мусаев — о будущем Сперцяна: хотел бы, чтобы Эдуард был нашим Джеррардом или Тотти

Мурад Мусаев — о будущем Сперцяна: хотел бы, чтобы Эдуард был нашим Джеррардом или Тотти
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из клуб.

— С тренерской точки зрения Сперцян перерос РПЛ? Пора ему сделать шаг вперёд?
— С тренерской точки зрения я бы хотел, чтобы Эдуард Сперцян был нашим Стивеном Джерардом или Франческо Тотти, который проведёт всю карьеру в «Краснодаре», будет капитаном и выиграет титулы, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ Эдуард принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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