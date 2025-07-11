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«Байер» подписал камерунского нападающего из «Альбасете»

«Байер» подписал камерунского нападающего из «Альбасете»
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Нападающий «Альбасете» Кристиан Кофане перешёл в «Байер» из Леверкузена. Контракт футболиста рассчитан до 2029 года. Спортивный директор немецкого клуба Симон Рольфес считает, что форвард поможет команде разнообразить игру.

«Кристиан Кофане — невероятно мощный и быстрый нападающий, техничный и очень результативный. Он поможет нам сделать игру более разнообразной благодаря своим сильным сторонам и имеет потенциал стать важной частью нашей команды в ближайшие годы», — приводит слова функционера официальный сайт «Байера».

В прошедшем сезоне 18-летний Кофане в рамках второго дивизиона чемпионата Испании в 20 матчах забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.

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