«Байер» подписал камерунского нападающего из «Альбасете»

Нападающий «Альбасете» Кристиан Кофане перешёл в «Байер» из Леверкузена. Контракт футболиста рассчитан до 2029 года. Спортивный директор немецкого клуба Симон Рольфес считает, что форвард поможет команде разнообразить игру.

«Кристиан Кофане — невероятно мощный и быстрый нападающий, техничный и очень результативный. Он поможет нам сделать игру более разнообразной благодаря своим сильным сторонам и имеет потенциал стать важной частью нашей команды в ближайшие годы», — приводит слова функционера официальный сайт «Байера».

В прошедшем сезоне 18-летний Кофане в рамках второго дивизиона чемпионата Испании в 20 матчах забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.