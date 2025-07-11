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Тренер «Краснодара» Мусаев: кто навяжет борьбу за чемпионство, кроме «Зенита»? Могут все

Тренер «Краснодара» Мусаев: кто навяжет борьбу за чемпионство, кроме «Зенита»? Могут все
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил, кто, кроме «Зенита», способен составить серьёзную конкуренцию в борьбе за чемпионство в грядущем сезоне РПЛ.

— Кто, кроме «Зенита», ещё навяжет серьёзную борьбу за чемпионство?
— Могут все. Вы видели, что у нас было много тяжёлых побед с разницей в один мяч. Чемпионат России – сложнейший турнир. Понятно, что есть шесть клубов, которые обладают большими возможностями, но и «Рубину», и «Ростову» очень сложно забить гол. Ещё снизу подпирают другие ребята — попробуй поехать забрать очки в Грозном или Махачкале. Я бы не разделял на верхнюю или нижнюю шестёрку команд – чемпионат России очень сложен. Все будут биться, тем более мы чемпионы. Все видели первую игру на сборах, где были стычки. Даже на сборах с нами хотят играть на максимуме, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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