Главный тренер «Краснодара» Мусаев: возможно, в матче с ЦСКА нас ждут сюрпризы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором «быки» сыграют с ЦСКА. Специалист считает, что «армейцы» способны удивить своей новой тактикой.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал 12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«У ЦСКА поменялась схема. Раньше играли «ромбом», сейчас команда играет по схеме 4-3-3. У ЦСКА очень активные фланговые защитники, узкие позиции нападающих. Возможно, нас ждут какие-то сюрпризы, потому что два матча на сборах дают мало информации. Может, что-то новое увидим завтра. Но всё, что мы видели – очень интересная картинка», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, что 20 июня московский клуб возглавил Фабио Челестини. Первый матч сезона-2025/2026 пройдёт 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена».