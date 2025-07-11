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Главный тренер «Краснодара» Мусаев: возможно, в матче с ЦСКА нас ждут сюрпризы

Главный тренер «Краснодара» Мусаев: возможно, в матче с ЦСКА нас ждут сюрпризы
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором «быки» сыграют с ЦСКА. Специалист считает, что «армейцы» способны удивить своей новой тактикой.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У ЦСКА поменялась схема. Раньше играли «ромбом», сейчас команда играет по схеме 4-3-3. У ЦСКА очень активные фланговые защитники, узкие позиции нападающих. Возможно, нас ждут какие-то сюрпризы, потому что два матча на сборах дают мало информации. Может, что-то новое увидим завтра. Но всё, что мы видели – очень интересная картинка», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, что 20 июня московский клуб возглавил Фабио Челестини. Первый матч сезона-2025/2026 пройдёт 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена».

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