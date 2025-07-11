Булыкин: возвращение «Оренбурга» в РПЛ — коллективное решение, которое всех устраивает

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость, что РФС решил вернуть в Российскую Премьер-Лигу «Оренбург». Екатеринбургский «Урал» также претендовал на свободный слот в РПЛ, который образовался после исключения из лиги «Торпедо», но РФС выбрал «Оренбург».

«Что касается возвращения «Оренбурга» в РПЛ, в РФС знают, что делают, и у них больше информации. Самое главное, что это коллективное решение, которое всех устраивает. Для меня многое было нелогичным, но если приняли такое решение, нужно его выполнять. Всё-таки РФС — главный футбольный орган в России», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Торпедо» исключили из РПЛ по причине попытки подкупа арбитра в прошлом сезоне ФНЛ.