УЕФА объявил, что «Кристал Пэлас» не сыграет в следующем сезоне Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте объявил, что по итогам расследования Первой палаты Органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) было принято решение отклонить заявку «Кристал Пэлас» на участие в Лиге Европы в сезоне-2025/2026, но принять заявку «орлов» на участие в Лиге конференций в сезоне-2025/2026.

Подчёркивается, что Первая палата CFCB рассмотрела дело о многоклубном владении с участием «Кристал Пэлас» и «Лиона». Данный орган продолжил оценку документации, представленной этими командами, после того как стало известно, что «Лион» не будет переведён в Лигу 2. В результате Первая палата CFCB пришла к выводу, что по состоянию на 1 марта 2025 года клубы нарушали критерии мультиклубной собственности, предусмотренные статьёй 5.01 Регламента соревнований УЕФА, и приняла вышеизложенное решение в отношении «Кристал Пэлас» и «Лиона».

Отметим, что УЕФА принял заявку «Лиона» на участие в Лиге Европы следующего сезона.

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