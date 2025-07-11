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УЕФА объявил, что «Кристал Пэлас» не сыграет в следующем сезоне Лиги Европы

УЕФА объявил, что «Кристал Пэлас» не сыграет в следующем сезоне Лиги Европы
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте объявил, что по итогам расследования Первой палаты Органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) было принято решение отклонить заявку «Кристал Пэлас» на участие в Лиге Европы в сезоне-2025/2026, но принять заявку «орлов» на участие в Лиге конференций в сезоне-2025/2026.

Подчёркивается, что Первая палата CFCB рассмотрела дело о многоклубном владении с участием «Кристал Пэлас» и «Лиона». Данный орган продолжил оценку документации, представленной этими командами, после того как стало известно, что «Лион» не будет переведён в Лигу 2. В результате Первая палата CFCB пришла к выводу, что по состоянию на 1 марта 2025 года клубы нарушали критерии мультиклубной собственности, предусмотренные статьёй 5.01 Регламента соревнований УЕФА, и приняла вышеизложенное решение в отношении «Кристал Пэлас» и «Лиона».

Отметим, что УЕФА принял заявку «Лиона» на участие в Лиге Европы следующего сезона.

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