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Таранов: в Суперкубке России больше буду болеть за ЦСКА, но и «Краснодар» — не чужой клуб

Таранов: в Суперкубке России больше буду болеть за ЦСКА, но и «Краснодар» — не чужой клуб
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Бывший футболист ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов рассказал, за какой клуб будет болеть в матче за Суперкубок России. Игра пройдёт 12 июля на стадионе «Ак Барс Арена».

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В Суперкубке России больше буду болеть за ЦСКА, потому что там провёл больше времени — это более родной клуб. Конечно, и «Краснодар» — не чужая команда для меня. Кто бы ни выиграл, я буду рад. У меня сейчас хорошая позиция. Интересно посмотреть на обновлённый ЦСКА. Что преподнесёт новый тренер? ЦСКА — более титулованный клуб и имеет больший опыт в таких матчах, поэтому армейцы в Суперкубке будут выглядеть надёжнее. «Краснодар» будет хотеть подтвердить своё чемпионство. Но футболистов ожидает жара. Кто лучше справится с погодными условиями, тот и будет предпочтительнее», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, что 20 июня «армейцев» возглавил Фабио Челестини.

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