«Балтика» объявила о трансфере полузащитника из «Локомотива»

Калининградская «Балтика» объявила о полноценном трансфере полузащитника Николая Титкова из московского «Локомотива». В прошлом сезоне футболист выступал за «балтийцев» на правах аренды. Трудовой договор с игроком заключён на срок до 10 июня 2028 года.

«Поздравляем Николая с верным решением и желаем успехов!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

В сезоне-2024/2025 Титков принял участие в 22 матчах «Балтики», в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

24-летний футболист находился в системе «Локомотива» с 2018 года. В составе основной команды железнодорожников Титков провёл всего пять матчей, в которых результативными действиями не отметился. В сезоне-2020/2021 полузащитник стал обладателем Кубка России вместе с красно-зелёными. Также Николай выступал за «Оренбург» на правах аренды.