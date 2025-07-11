«Кристал Пэлас» обратится в CAS из-за решения УЕФА исключить клуб из ЛЕ — Джейкобс

«Кристал Пэлас» обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении клуба из числа участников Лиги Европы сезона-2025/2026. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, обращение «орлов» в CAS затянет процесс официального подтверждения «Ноттингем Форест» в качестве нового участника Лиги Европы. Однако Спортивный арбитражный суд проведёт ускоренное рассмотрение этого дела.

В пятницу, 11 июля, УЕФА объявил, что по итогам расследования Первой палаты Органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) было принято решение отклонить заявку «Кристал Пэлас» на участие в Лиге Европы в сезоне-2025/2026, но принять заявку «орлов» на участие в Лиге конференций в сезоне-2025/2026.

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