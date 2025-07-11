Ледяхов — о возвращении «Оренбурга» в РПЛ: видимо, не было других вариантов

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о решении вернуть в Российскую Премьер-лигу «Оренбург». Команда вошла в состав участников РПЛ благодаря исключению «Торпедо».

«Что касается возвращения «Оренбурга» в РПЛ, видимо, не было других вариантов. Но, на мой взгляд, было бы честнее, если бы в РПЛ оставили «Факел» и «Оренбург», а также добавили «Урал». Тогда у нас было бы 18 команд, и ни у кого не было бы вопросов», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 10 июля РФС объявил, что «Торпедо» не сыграет в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026 из-за следствия над руководителями клуба.