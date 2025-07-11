«Спартак» — «Родина»: Максименко пропустил с пенальти от Максименко

В эти минуты идёт контрольный матч, в котором встречаются московские «Спартак» и «Родина». Команды выступают на тренировочной базе «Спартака» в Тарасовке. На момент выхода новости счёт в игре 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 34-й минуте нападающий «Родины» Артём Максименко восстановил равновесие, забив с пенальти в ворота Александра Максименко.

«Спартак» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Деяна Станковича набрала 57 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Краснодар» (67). «Родина» финишировала на седьмом месте в Первой лиге, заработав 50 очков за 34 игры. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика» (69).

Как появился «Спартак»: