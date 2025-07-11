«Спартак» — «Родина»: Максименко пропустил с пенальти от Максименко
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В эти минуты идёт контрольный матч, в котором встречаются московские «Спартак» и «Родина». Команды выступают на тренировочной базе «Спартака» в Тарасовке. На момент выхода новости счёт в игре 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Родина
Москва, Россия
1:0 Зорин – 6' 1:1 Максименко – 34' 2:1 Медина – 76'
На 34-й минуте нападающий «Родины» Артём Максименко восстановил равновесие, забив с пенальти в ворота Александра Максименко.
«Спартак» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Деяна Станковича набрала 57 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал «Краснодар» (67). «Родина» финишировала на седьмом месте в Первой лиге, заработав 50 очков за 34 игры. Победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика» (69).
Как появился «Спартак»:
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