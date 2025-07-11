«Хотелось бы остаться в футболе». Экс-игрок ЦСКА Набабкин рассказал о планах на будущее

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, как генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что клуб не будет продлевать с ним контракт, а также заявил, что у обсуждал с возможность остаться в тренерском штабе команды.

— Был вариант остаться в ЦСКА на административной должности?

— Обсуждали с Бабаевым, пока ничего. Перед последним туром вызвал, говорит: «Давно друг друг знаем, не будем ходить вокруг да около, продления не будет». Я понимал и предполагал это. Тогда ещё был Федотов, спросил: «Если останусь в тренерском штабе?» Бабаев ответил, что ничего не знает, никто не говорил. А так у нас были заочно разговоры с тренерским штабом, что там останусь.

— А если академия, дети?

— Не хотелось бы детским становится, немного тяжеловато для меня (улыбается). Взрослые привычнее. Вот пошёл учиться на лицензию, сейчас учусь. Посмотрим, как сложится. Хотелось бы остаться в футболе, — сказал Набабкин в выпуске «Коммент.Шоу».