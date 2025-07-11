«Спартак» попросил отложить переговоры по переходу Влапа из «Твенте» — Tubantia

Московский «Спартак» попросил «Твенте» приостановить переговорный процесс по возможному переходу атакующего полузащитника Михела Влапа до понедельника, 14 июля. Об этом сообщает интернет-издание Tubantia.

По словам технического директора нидерландского клуба Яна Штройера, подобный перенос не означает наличия проблем в ходе переговоров.

Влап выступает в составе нидерландского клуба с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 162 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Как появился «Спартак»: