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«Спартак» попросил отложить переговоры по переходу Влапа из «Твенте» — Tubantia

«Спартак» попросил отложить переговоры по переходу Влапа из «Твенте» — Tubantia
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Московский «Спартак» попросил «Твенте» приостановить переговорный процесс по возможному переходу атакующего полузащитника Михела Влапа до понедельника, 14 июля. Об этом сообщает интернет-издание Tubantia.

По словам технического директора нидерландского клуба Яна Штройера, подобный перенос не означает наличия проблем в ходе переговоров.

Влап выступает в составе нидерландского клуба с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 162 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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