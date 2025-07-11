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Колыванов: безобразие, что сейчас нет ни одного россиянина в Европе, который себя проявил

Колыванов: безобразие, что сейчас нет ни одного россиянина в Европе, который себя проявил
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Бывший футболист итальянской «Болоньи», а ныне тренер Игорь Колыванов высказался о выступлениях российских игроков, выступающих в европейских чемпионатах.

«Безобразие, что в последнее время нет ни одного российского футболиста в Европе, который проявил бы себя. Не буду брать Головина, хотя и он последний сезон провёл крайне неудачно с постоянными травмами. Даже были новости, что его выставили на трансфер — Саше нужно задуматься. Взять того же Захаряна, который только восстановился, но у него опять травма. Не надо уезжать из России в 19 лет! Ещё мышцы не готовы, ведь там другой уровень подготовки. Нужно ехать в 22-23 года, если ты не молодой Месси, Роналду или ван Бастен», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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